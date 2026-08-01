Staffel 5Folge 7vom 04.08.2026
ÜberschätztJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 7: Überschätzt
21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Zickenkrieg in Longview: Lesa ist wieder am Start und das Frauen-Duo Jenny und Mary ahnt bereits, dass das Ärger geben könnte. Lesa will einen neuen Laden eröffnen und um jeden Preis verhindern, dass ihre weibliche Konkurrenz die wertvollen Teile absahnt. Auch Ricky und Bubba sind von der Lady in Pink genervt und lassen sie sogleich auflaufen.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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