Staffel 5Folge 9vom 04.08.2026
Ton in TonJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 9: Ton in Ton
21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Jenny und Mary geben ihrer Zusammenarbeit eine letzte Chance. Da die beiden Frauen zu zweit weniger verdienen als im Alleingang, überlegen sie, in Zukunft wieder getrennte Wege zu gehen. Auch Lesa will sich die großen Lagerräume in Dallas nicht entgehen lassen und ist auf Krawall gebürstet. Ricky und Bubba treffen einen alten Bekannten wieder - ganz zum Ärgernis der beiden Ranger.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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