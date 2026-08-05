Staffel 6Folge 1vom 05.08.2026
LokalkoloritJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 1: Lokalkolorit
21 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Osttexas ist Kennys Revier und dieses will er auch verteidigen. Ganz zum Ärger von Bubba und Ricky, die den "Flohmarktkönig" gar nicht leiden können. Folglich dauert es auch nicht lange, bis ein Streit um ein Lager eskaliert. Mary glaubt, das Depot ihrer Träume gefunden zu haben und legt sich im Bieterwettstreit richtig ins Zeug. Wird sich ihr Ehrgeiz bezahlt machen?
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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