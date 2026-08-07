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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 11vom 07.08.2026
Sommerhitze

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 11: Sommerhitze

21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Victor besucht die Auktion in Mesquite mit seinem Schützling Sonny. Dieser ist hochmotiviert - doch seine Begeisterung wird dem Neuling bereits bei der ersten Versteigerung zum Verhängnis. Kenny ist auf der Suche nach Objekten, die seine weibliche Kundschaft ansprechen. Daher sollten Küchenutensilien, eine hübsche Teekanne oder verspielte Möbelstücke in seinem Traumlager enthalten sein. Ricky und Bubba setzen hingegen auf handgefertigte Antiquitäten.

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