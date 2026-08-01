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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 12vom 07.08.2026
Victors Schatten

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 12: Victors Schatten

21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Victor und sein Schützling Sonny kommen im Partnerlook zur Auktion in die Eisenbahnstadt Henderson, während Ricky ausnahmsweise ohne seinen Kollegen Bubba auftaucht. Noch vor der ersten Versteigerung bricht zwischen Kenny und Victor ein handfester Streit aus. Bringt der die beiden Männer aus dem Konzept? Jenny will dieses Mal sogar die Monatsrate für ihr Haus riskieren, um an wertvolle Objekte zu kommen.

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