Staffel 6Folge 16vom 07.08.2026
Einmal im JahrJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 16: Einmal im Jahr
21 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Die Saison neigt sich dem Ende zu und die Auktionsbesucher treffen zur Veranstaltung in Fort Worth ein. Unter ihnen ist auch Moe, der sich zuvor die Erlaubnis seiner Frau einholen musste - ihre Bedingung: Er darf lediglich einen einzigen Lagerraum kaufen. Bubba und Ricky wollen die Konkurrenz mit einem üblen Trick täuschen. Ob ihnen ihre neue Taktik den gewünschten Erfolg einbringt?
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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