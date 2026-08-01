Staffel 6Folge 6vom 06.08.2026
Der Wille zähltJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 6: Der Wille zählt
21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Ricky besucht die Auktion allein und legt sich sogleich mit Kenny an. Letzterer will sich heute jedoch lediglich gegen die Frauen durchsetzen. Mary fühlt sich aufgrund ihrer Größe auf Auktionen benachteiligt und greift zu drastischen Mitteln. Dank ihrer neuen Taktik staubt die Auktionsbesucherin das gewünschte Lager ab - doch es kostet mehr, als anfangs vermutet.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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