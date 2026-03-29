Storage Wars
Folge 1: In die Irre geführt
21 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 12
Rene und Casey besitzen bereits mehr als 23 Lager und sind schon auf dem Weg zur nächsten Auktion in Riverside. Kenny ersteigert ein großes Lager für 375 Dollar. Rene hat es auf ein Gemälde abgesehen, das er ihm kurzerhand abkauft.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-16: A&E Television Networks, LLC