Storage Wars
Folge 2: Auf nach Hawaii
21 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Diesmal verschlägt es die Käufer nach Hawaiian Gardens. Jarrod findet Gefallen an einem riesigen Lautsprecher und ersteigert das Lager für 225 Dollar. Gemeinsam mit seiner Frau Brandi nimmt er den Inhalt genauer unter die Lupe. In einem der Schränke machen sie eine unglaubliche Entdeckung.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC