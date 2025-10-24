Storage Wars
Folge 3: Großeinkauf
21 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Heute findet eine Containerauktion in Santa Ana statt. Zum Verkauf stehen zehn Einheiten, die alle demselben Besitzer gehören. Dave kann die Hälfte von ihnen ersteigern. Ivy macht ebenfalls ein gutes Geschäft. Doch hat sich der Kauf für die beiden auch wirklich gelohnt?
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC