Storage Wars
Folge 8: Ivy, der Pro
21 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Die heutige Auktion findet in Rancho Cucamonga statt. Kenny will vor allem kleine Lager ersteigern. Das erspart ihm eine Menge Arbeit. Jarrod und Brandi haben jedoch keine großen Pläne. Sie wollen diesmal improvisieren. Ivy erklärt derweil Emily seine Strategie, mit der er nach und nach viel Geld verdienen möchte.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC