Storage Wars

Mädchenkram

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 9vom 28.10.2025
Mädchenkram

MädchenkramJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 9: Mädchenkram

21 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Mary hofft, heute einige Schmuckstücke zu ergattern. Zuvor gerät sie allerdings mit Dave aneinander. Shana und Edwina wollen sich auf Hollywood-Requisiten konzentrieren. Doch wer hat bei der Versteigerung am Ende die Nase vorn?

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

