Storage Wars
Folge 4: Käpt'n Barry
21 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Die Schnäppchenjäger sind diesmal in Gardena. Zwischen Jarrod und Brandi gibt es Spannungen und Barry ergreift das Steuer und zeigt einem Neuling den richtigen Kurs ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-16: A&E Television Networks, LLC