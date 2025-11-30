Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

Das Beste von Jarrod & Brandi

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 25vom 30.11.2025
21 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Aller Anfang ist schwer und so müssen sich auch Jarrod und Brandi erst einmal vor der Konkurrenz beweisen - mit Erfolg, denn schon bald zählt das Pärchen zu gern gesehenen Auktionsgästen. Doch hinter den Kulissen beherrschen oft angespannte Stimmung, Reibereien und Meinungsverschiedenheiten die Versteigerungen. Wie sie trotzdem so erfolgreich sein können? Storage Wars nimmt das Paar unter die Lupe.

