Strangest Things - Folge 024Jetzt kostenlos streamen
Strangest Things
Folge vom 12.04.2026: Strangest Things - Folge 024
42 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 6
Was aussieht wie ein Mülltonnendeckel auf Rädern, ist ein Meisterstück der Kriegstechnik: J. L. van Soests Detektor ortete feindliche Flugzeuge lange vor dem Radar. Eine vergessene Ingenieursleistung, die Mathematik für militärische Zwecke nutzbar machte. Außerdem: Was verrät ein geheimnisvoll gravierter Stein über die verschollenen ersten britischen Kolonisten Amerikas? Und: ein königlicher Bart, der der Großen Sphinx von Gizeh einst gut zu Gesicht stand.
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
6