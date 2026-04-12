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Strangest Things

Strangest Things - Folge 024

WELTFolge vom 12.04.2026
Strangest Things - Folge 024

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Strangest Things

Folge vom 12.04.2026: Strangest Things - Folge 024

42 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 6

Was aussieht wie ein Mülltonnendeckel auf Rädern, ist ein Meisterstück der Kriegstechnik: J. L. van Soests Detektor ortete feindliche Flugzeuge lange vor dem Radar. Eine vergessene Ingenieursleistung, die Mathematik für militärische Zwecke nutzbar machte. Außerdem: Was verrät ein geheimnisvoll gravierter Stein über die verschollenen ersten britischen Kolonisten Amerikas? Und: ein königlicher Bart, der der Großen Sphinx von Gizeh einst gut zu Gesicht stand.

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