Street League Skateboarding
Folge 9: Cleveland Takeover - Highlights Männer
47 Min.Ab 6
Die Street League Skateboarding bringt ihre SLS Championship Tour für ein "Takeover"-Event im North Coast Yard nach Cleveland, Ohio. Neben SLS wird Nitro Circus eine spezielle FMX-Show mit spektakulärer Action und atemberaubenden Stunts präsentieren.
