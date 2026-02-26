Zum Inhalt springenBarrierefrei
Strip the Cosmos: Geheimnisvoller Jupiter

WELTStaffel 4Folge 4vom 26.02.2026
Folge 4: Strip the Cosmos: Geheimnisvoller Jupiter

48 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 6

Wem unser Heimatplanet zu vertraut und der wüste, leblose Mars zu langweilig ist, der findet in Jupiter eine spannende Alternative. Auf dem Gasriesen wüten gigantische Stürme und monströse Magnetfelder, sein Kern ist heißer als die Oberfläche der Sonne. Und sein feuriger Mond Io hat die größte vulkanische Aktivität im gesamten Sonnensystem. Die NASA-Raumsonde Juno liefert seit 2016 faszinierende neue Erkenntnisse über den planetaren Platzhirsch mit dem berühmten „roten Fleck“.

WELT
