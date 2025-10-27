Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 104vom 27.10.2025
Folge 104: Schlechte Nachrichten für Veit

49 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Julius bleibt nichts anderes übrig, als seine Angst zu überwinden und in den Pool zu springen, um Charlotte zu retten. Danach liegen sich die beiden erleichtert in den Armen. Marlene und ihr Vater nähern sich einander an - sehr zum Leidwesen von Natascha, die sich noch immer in Dubai befindet. Michael untersucht Veit und stellt ein Problem mit seiner Leber fest.

