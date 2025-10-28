Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Die Übergabe

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 106vom 28.10.2025
Die Übergabe

Sturm der Liebe

Folge 106: Die Übergabe

49 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Marlene ist zwischen den Aussagen ihrer beiden Elternteile hin- und hergerissen. Soll sie Veit oder Natascha glauben? Sabrina und Nils handeln währenddessen einen Deal mit Doris aus: Wenn sie ihnen die Aufnahmen der Überwachungskamera aushändigt, erhält sie einen geliebten Gegenstand zurück. Martin wird noch immer von seinen Gefühlen für Kira geplagt und selbst seine Flucht in die Arbeit geht nach hinten los.

