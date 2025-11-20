Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Selbstverteidigung

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 140vom 20.11.2025
Selbstverteidigung

Sturm der Liebe

Folge 140: Selbstverteidigung

50 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Konstantin geht mit Natascha auf Konfrontationskurs, nachdem er erfahren hat, wie respektlos sie sich gegenüber Marlene verhalten hat. In der Nacht träumt er von einer glücklichen Zukunft mit Marlene - ob er inzwischen doch mehr für sie empfindet? Xaver hat erfahren, dass Martin um Kiras Hand angehalten hat und wird von Eifersucht geplagt.

Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

