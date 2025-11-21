Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 142vom 21.11.2025
Folge 142: Fürsorge

48 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Xaver konstruiert für Kira und ihr Baby einen Wickeltisch. Im Gegensatz zu Martin findet Kira Xavers Fürsorge für ihr Kind rührend und verteidigt ihn. Blind vor Eifersucht zerstört Martin daraufhin den Tisch. Kira und Xaver beschließen, das Möbelstück gemeinsam zu reparieren und kommen sich dabei näher. Marlene träumt derweil davon, dass sie die Frau ist, in die sich Konstantin verliebt haben soll.

SAT.1 emotions
