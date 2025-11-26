Sturm der Liebe
Folge 148: Hausparty
49 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Doris lässt sich breitschlagen und verkauft den Sonnbichlers ihr Haus zurück. Das Ehepaar kann sein Glück kaum fassen und lädt deshalb den halben "Fürstenhof" zu sich nach Hause ein. Nils distanziert sich unterdessen von Sabrina. Er scheint der letzten gemeinsam verbrachten Nacht mehr Bedeutung zuzumessen als sie.
