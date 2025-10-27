Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe
SAT.1 emotions
Staffel 8
Folge 105
vom 27.10.2025
49 Min.
Folge vom 27.10.2025
Ab 12

Marlene erfährt von der schweren Krankheit ihres Vaters. Da sie ihn gerade erst kennengelernt hat und mehr Zeit mit ihm verbringen möchte, bietet sie sich als Organspenderin an. Nils wird derweil von Doris unter Druck gesetzt. Wenn er sich weigert, die geforderten Dokumente zu beschaffen, droht ihm die Entlassung. Sabrina hat eine Idee, wie sie ihrem Freund helfen kann.

