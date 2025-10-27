Sturm der Liebe
Folge 105: Sabrina hilft Nils
49 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Marlene erfährt von der schweren Krankheit ihres Vaters. Da sie ihn gerade erst kennengelernt hat und mehr Zeit mit ihm verbringen möchte, bietet sie sich als Organspenderin an. Nils wird derweil von Doris unter Druck gesetzt. Wenn er sich weigert, die geforderten Dokumente zu beschaffen, droht ihm die Entlassung. Sabrina hat eine Idee, wie sie ihrem Freund helfen kann.
