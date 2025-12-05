Sturm der Liebe
Folge 162: Kind oder Karriere?
49 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Natascha befürchtet, dass Konstantin es nicht ernst mit ihr meint und sie nur wegen des Kindes heiraten will. Zeitgleich lockt sie ein vielversprechender Musikauftrag nach Wien. Soll sie nun ihre Karriere für ihn opfern? Doris plant unterdessen einen bösartigen Angriff auf Charlotte.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH