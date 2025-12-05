Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 162vom 05.12.2025
Folge 162: Kind oder Karriere?

49 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Natascha befürchtet, dass Konstantin es nicht ernst mit ihr meint und sie nur wegen des Kindes heiraten will. Zeitgleich lockt sie ein vielversprechender Musikauftrag nach Wien. Soll sie nun ihre Karriere für ihn opfern? Doris plant unterdessen einen bösartigen Angriff auf Charlotte.

SAT.1 emotions
