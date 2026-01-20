Sturm der Liebe
Folge 189: Streit mit Folgen
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Als Konstantin mit seiner Mutter den Fürstenhof verlässt, ist Marlene von tiefer Trauer erfüllt. Sie überlegt, Michael von ihren Gefühlen gegenüber Konstatin zu erzählen. Unterdessen ist Werner mit Doris Abfahrt unzufrieden und lässt seinen Frust an seinem Sohn aus. Kurz darauf hat er einen schweren Reitunfall ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH