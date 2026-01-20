Das Ende einer KarriereJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 199: Das Ende einer Karriere
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Natascha erlebt ihren schlimmsten Albtraum: Als sie die Proben für einen neuen Song startet, bringt sie keinen Ton heraus. Unterdessen ist Joseph nach dem Zusammentreffen mit Pauline emotional sehr angeschlagen. Er wünscht sich, dass sich sowohl Patrizia wie auch Pauline im Fürstenhof einmieten.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH