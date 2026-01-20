Sturm der Liebe
Folge 212: Wer ist Karim?
50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene trifft auf einen Mann, der angeblich ihr Bruder sein soll. Konstantin bleibt ihm gegenüber misstrauisch und beharrt auf einen Gentest. Indessen stellt Patricia fest, dass die Verbindung zwischen Pauline und Leonard besonders stark ist. Mithilfe einer guten Tat versucht sie, Leonard von sich zu überzeugen.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: Bavaria Media GmbH