Sturm der Liebe
Folge 26: Es gibt eine Entscheidung auf...
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Der Pharmakonzern weigert sich, dem "Fürstenhof" das unerprobte Gegenmittel gegen das Milung-Fieber auszuhändigen. Jetzt bleibt nur noch ein Ausweg: Das Medikament muss in irgendeiner Form in das Hotel reingeschmuggelt werden.
Sturm der Liebe
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH