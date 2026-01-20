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Sturm der Liebe

Werner und Charlotte haben...

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 28vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 28: Werner und Charlotte haben...

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Kira und Martin sind verunsichert, als sie sich ihrer Gefühle füreinander bewusst werden und gehen sich erstmal aus dem Weg. Marlene macht ihre ersten Schritte ohne Rollstuhl, doch ihre Muskulatur hat während der Zeit in Quarantäne gelitten. Deshalb schlägt Nils ihr vor, in eine Rehaklinik zu gehen, um den Erfolg der OP nicht zu lange hinauszuzögern. Natascha erhält derweil die Chance, als Vertretung in einem Musical in München aufzutreten.

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