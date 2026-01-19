Sturm der Liebe
Folge 33: Marlene singt
48 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Weil Konstantin Nataschas Lieder-Repertoire nicht gänzlich beherrscht, bittet er Marlene um Unterstützung. Prompt beginnt die attraktive junge Frau zu singen. Ihre Mutter Natascha bemerkt das und wird eifersüchtig. Elena lässt sich unterdessen in der Klinik von Dr. Kreutzkamm dazu überreden, auf eine Klage zu verzichten und für den erlittenen medizinischen Kunstfehler eine Geldsumme zu akzeptieren.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH