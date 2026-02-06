Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Charlotte stößt Julius vor den Kopf

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 34vom 06.02.2026
Charlotte stößt Julius vor den Kopf

Sturm der Liebe

Folge 34: Charlotte stößt Julius vor den Kopf

49 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Marlene muss mit ansehen, wie Konstantin und ihre Mutter glücklich miteinander musizieren. Sie ist enttäuscht, lässt sich das vor den beiden jedoch nicht anmerken. André überlegt unterdessen, ob er das Burger Bräu verkaufen soll. Julius, der gerne wieder dort arbeiten würde, ist von diesen Plänen gar nicht begeistert ...

