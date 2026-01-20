Elena zieht einen SchlussstrichJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 35: Elena zieht einen Schlussstrich
48 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Elena hat Angst, ihren Partner Nils zu verlieren, weil sie nach der verpfuschten OP keine Kinder mehr bekommen kann. Natascha überredet derweil ihre Tochter Marlene dazu, mehr Reha-Übungen für ihr Bein zu machen. Dadurch verspannen sich Marlenes Muskeln jedoch noch mehr.
