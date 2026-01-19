Sturm der Liebe
Folge 39: Julius bleibt hart
50 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Konstantin fordert in der Pianobar nicht Marlene, sondern Natascha zum Tanzen auf. Michael sieht, wie Marlene darunter leidet und bittet sie auf die Tanzfläche. Das Armband, das Marlene eigentlich Konstantin schenken wollte, spendet sie dem Trödelmarkt. Ausgerechnet dieses Accessoire fällt nur wenige Zeit später in die Hände von Konstantin und Natascha ...
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH