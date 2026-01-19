Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Julius bleibt hart

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 39vom 19.01.2026
Folge 39: Julius bleibt hart

50 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Konstantin fordert in der Pianobar nicht Marlene, sondern Natascha zum Tanzen auf. Michael sieht, wie Marlene darunter leidet und bittet sie auf die Tanzfläche. Das Armband, das Marlene eigentlich Konstantin schenken wollte, spendet sie dem Trödelmarkt. Ausgerechnet dieses Accessoire fällt nur wenige Zeit später in die Hände von Konstantin und Natascha ...

