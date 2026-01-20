Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Martin will Abstand zu Kira

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 41vom 20.01.2026
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Konstantin bittet Marlene, ihre Mutter Natascha als Sängerin zu vertreten. Michael, dessen Herz inzwischen für die junge Frau entbrannt ist, begleitet sie am Klavier. Am Konzertabend jedoch können Konstantin und Marlene einfach nicht die Blicke voneinander lassen. Sie gerät dadurch so aus dem Konzept, dass sie plötzlich nicht mehr singen kann.

