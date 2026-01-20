Werner bangt um den "Fürstenhof"Jetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 42: Werner bangt um den "Fürstenhof"
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Die Hochzeitsvorbereitungen sind in vollem Gange und Doris erfährt, dass Werner Gefühle für Charlotte hat. Aus Rache trifft sie sich mit dem Banker Grosswihler und ist drauf und dran, ihm den "Fürstenhof" zu verkaufen. Michael freut sich unterdessen darüber, dass Marlene mit ihm Zeit verbringen will.
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Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH