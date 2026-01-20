Marlene geht ihren eigenen WegJetzt ohne Werbung streamen
Folge 48: Marlene geht ihren eigenen Weg
49 Min.
Ab 12
Marlene klopft spät in der Nacht an Konstantins Tür, doch er schläft bereits. Trotzdem geht sie in sein Zimmer, um ihn heimlich zu betrachten. Werner versucht unterdessen, Doris glaubhaft zu machen, dass er keine Gefühle für Charlotte empfindet.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© Bavaria Media GmbH