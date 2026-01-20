Michael sucht Marlenes NäheJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 51: Michael sucht Marlenes Nähe
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Marlene erfährt, dass Natascha versucht hat, ihr Schmuckgeschäft zu sabotieren und Konstantin davon wusste. Sie geht mit Michael auf eine Bergtour, um sich von ihrer Enttäuschung abzulenken. Doris greift unterdessen zu drastischen Mitteln und verbannt Werner aus ihrem Appartement.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: Bavaria Media GmbH