Kein Alibi für WernerJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 54: Kein Alibi für Werner
50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Werner soll einen Mordversuch auf Doris unternommen haben, er jedoch weist jede Schuld von sich. Vor der Polizei gibt er an, zur Tatzeit mit einer Frau zusammen gewesen zu sein. Sofort gerät Charlotte in den Fokus der Ermittlungen.
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Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH