Sturm der Liebe
Folge 57: Konstantin stört
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Martin macht Doris klar, dass sie vor der Polizei die Karten offenlegen muss. Schließlich offenbart sie vor den Behörden Xavers und Mandys Aussage, wie es zu dem vermeintlichen Anschlag gekommen ist. Werners Unschuld ist damit bewiesen und er kommt wieder aus dem Gefängnis frei.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH