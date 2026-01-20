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Sturm der Liebe

Konstantin stört

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 57vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 57: Konstantin stört

49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Martin macht Doris klar, dass sie vor der Polizei die Karten offenlegen muss. Schließlich offenbart sie vor den Behörden Xavers und Mandys Aussage, wie es zu dem vermeintlichen Anschlag gekommen ist. Werners Unschuld ist damit bewiesen und er kommt wieder aus dem Gefängnis frei.

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