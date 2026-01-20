Sturm der Liebe
Folge 59: Jamal braucht Asyl
50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Kira versucht, ihren alten Freund Jamal vor der drohenden Abschiebung zu retten und rät ihm, in der Kirche Asyl zu suchen. Sie hofft dabei auf Martins Hilfe. Der Pfarrer stellt sich jedoch wider Erwarten gegen ihre Bitte. Dabei ahnt Kira nicht, dass Martin eifersüchtig auf Jamal ist.
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Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH