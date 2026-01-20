Kira und Martin ziehen an einem...Jetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 60: Kira und Martin ziehen an einem...
49 Min.
Folge vom 20.01.2026
Ab 12
Alfons und Hildegard plagen Existenzängste, denn ihr Zuhause könnte schon bald zwangsversteigert werden. Die Anwältin Rosi Zwick unterbreitet Alfons daraufhin ein verlockendes Angebot. Alfons willigt ein, verpflichtet sich aber, seiner Frau Hildegard nichts davon zu erzählen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH