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Sturm der Liebe

Hilfe für Jamal

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 63vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 63: Hilfe für Jamal

50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Kira macht sich Sorgen um Jamal, der schon bald abgeschoben werden soll. Doch es gibt vielleicht Hoffnung für ihren alten Freund. Unterdessen findet Werner Doris bewusstlos in einem Gästezimmer auf und leistet Erste Hilfe. Doris erwacht kurze Zeit später in der Klinik. Als sie erfährt, dass Werner sie gerettet hat, hofft Doris auf eine Versöhnung. Ihrem Gatten ist danach allerdings ganz und gar nicht zumute.

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