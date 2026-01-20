Marlene muss sich entscheidenJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 67: Marlene muss sich entscheiden
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Alfons soll den Bichlheimer Halbmarathon laufen - eine Herausforderung für den unsportlichen Mann. Charlotte und Julius streichen unterdessen Werner von ihrer Gästeliste für die Hochzeit. Julius befürchtet, dass dieser noch immer Gefühle für Charlotte hat.
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Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH