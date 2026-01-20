Konstantin liegt im KomaJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 70: Konstantin liegt im Koma
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Konstantin erleidet durch ein defektes Kabel einen Stromschlag und fällt ins Koma. Marlene macht sich deshalb Sorgen um ihn. Als sie sieht, wie ihre Mutter mit der Situation umgeht, ist sie schockiert. Gustl verstaucht sich beim Halbmarathon den Knöchel.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH