Folge 77: Konstantins Verwirrung lässt nach
49 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Konstantin glaubt noch immer, dass er mit Marlene und nicht mit Natascha zusammen ist. Nils kann ihn schließlich davon überzeugen, dass er unter einer neurologischen Störung leidet. Natascha ist indes tief gekränkt: Sind Konstantins Gefühle für sie womöglich dauerhaft erloschen?
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
