Sturm der Liebe
Folge 81: Rosalie kehrt zurück
50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Gerlind sucht Michaels Nähe. Als sie im Hotelpark versucht, ihn zu küssen, beobachtet das Natascha zufällig. Er beteuert Natascha gegenüber, dass zwischen ihm und Gerlind nichts laufe, aber sie glaubt ihm kein Wort. Rosalie checkt indes im Fürstenhof ein. Alfons und Charlotte gegenüber behauptet sie, es ginge ihr gut. Doch das ist nicht die Wahrheit ...
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: Bavaria Media GmbH