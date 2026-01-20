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Sturm der Liebe

Rosalie kehrt zurück

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 81vom 20.01.2026
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Sturm der Liebe

Folge 81: Rosalie kehrt zurück

50 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Gerlind sucht Michaels Nähe. Als sie im Hotelpark versucht, ihn zu küssen, beobachtet das Natascha zufällig. Er beteuert Natascha gegenüber, dass zwischen ihm und Gerlind nichts laufe, aber sie glaubt ihm kein Wort. Rosalie checkt indes im Fürstenhof ein. Alfons und Charlotte gegenüber behauptet sie, es ginge ihr gut. Doch das ist nicht die Wahrheit ...

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