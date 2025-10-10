Konstantin betrinkt sichJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 83: Konstantin betrinkt sich
48 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Konstantin und Natascha haben sich wieder versöhnt und wollen für ein paar Tage wegfahren. Plötzlich läuft ihnen Ari jedoch über den Weg und Konstantins Laune sinkt in den Keller. Als er wenig später im Bräustüberl auf Sabrina trifft, macht die ihm ein eindeutiges Angebot ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH