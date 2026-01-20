Doris betrügt die SonnenbichlersJetzt ohne Werbung streamen
Folge 85: Doris betrügt die Sonnenbichlers
49 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Doris hat von den Schulden und dem Kredit der Sonnbichlers erfahren und schmiedet einen perfiden Plan, um ihnen zu schaden. Nach einem Abendessen mit Xaver und Kira beschließt Martin, den beiden in Zukunft aus dem Weg zu gehen ...
