Michael gibt sich jugendlichJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 86: Michael gibt sich jugendlich
49 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Marlene und Michael fahren nach München zu einer Cluberöffnung. Leider macht der Türsteher Michaels Pläne zunichte, als er ihm den Zutritt verwehrt. Julius fliegt derweil nach Bangkok, um Gitti zu helfen, die dort auf die schiefe Bahn geraten ist.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH