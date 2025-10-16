Konstantin will eine RevancheJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 90: Konstantin will eine Revanche
49 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Während Marlene versucht, Gonzalo aus dem Weg zu gehen, fordert ebendieser Konstantin zu einer Revanche heraus. Alfons möchte sich derweil nicht krankschreiben lassen, da die Kollegen hinter dem Rücken der Sonnbichlers schlecht über sie reden.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH